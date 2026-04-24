Torino truffa della gomma bucata | scontro con coltello e arresto

A Torino, un uomo di 54 anni è stato arrestato dopo un episodio durante il quale ha affrontato un agente con un coltello. L’uomo è stato coinvolto in un’azione che la polizia ha qualificato come tentata rapina impropria in concorso, e il giudice ha disposto la sua custodia in carcere. L’intera vicenda si è verificata in un contesto di tensione e confronto fisico tra l’arrestato e le forze dell’ordine.

? Cosa sapere Torino, uomo di 54 anni arrestato dopo scontro con coltello contro un agente.. Il giudice dispone la custodia in carcere per tentata rapina impropria in concorso.. Un uomo di 54 anni è stato arrestato a Torino dopo aver tentato di derubare un’automobilista con il trucco della gomma bucata, finendo per affrontare un agente della polizia in uno scontro violento con un coltello. Il fatto si è consumato nelle strade della città, dove un piano criminale orchestrato da due individui si è infranto contro la prontezza di un funzionario di polizia dal servizio. La dinamica ha protagonisti un cittadino marocchino di 54 anni e un complice su monopattino, che hanno messo in atto un vecchio stratagemma per distrarre i conducenti e colpirli mentre scendono dal veicolo per controllare i pneumatici.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Torino, truffa della gomma bucata: scontro con coltello e arresto Notizie correlate "Ha la gomma bucata”, ma un agente fuori servizio sventa la rapina a un’automobilista 87enne: un arrestoRapinatori su monopattino e bici tentano di truffare una signora di 87 anni con la tecnica della gomma bucata, ma l'intervento di un agente libero... Baranzate, torna la truffa della ruota bucata: derubato nel parcheggio dell’EsselungaCi sono 5000 biglietti speciali del treno per viaggiare gratis in tutta Europa, a disposizione… Embolia polmonare, sintomi e prevenzione: esperti a... Contenuti utili per approfondire Truffa della gomma bucata, poliziotto fuori servizio blocca malvivente a TorinoInsospettito da due soggetti nascosti tra le auto che osservano i passanti, l'agente riesce a fermare 54enne marocchino mentre tenta di sottrarre la borsetta a un'anziana distratta da un complice. Poi ... rainews.it Ha la gomma bucata, ma un agente fuori servizio sventa la rapina a un’automobilista 87enne: un arrestoRapinatori su monopattino e bici tentano di truffare una signora di 87 anni con la tecnica della gomma bucata, ma l'intervento di un agente libero dal servizio rovina i loro piani. Alla fine uno di ... torinotoday.it