Furto alla Max Mara di San Maurizio | rubati 200 cappotti pronti da spedire Bottino da 300mila euro

Nella notte, uno speciale gruppo ha preso di mira lo stabilimento Max Mara di San Maurizio, appartenente alla Manifattura del Nord. I ladri sono entrati senza lasciare tracce e hanno portato via circa 200 cappotti pronti per la spedizione. Il valore totale del bottino si aggira intorno ai 300 mila euro. La polizia sta indagando sull’accaduto.

Reggio Emilia, 13 marzo 2026 – Un colpo rapido e organizzato nel minimo dettaglio, quello che nella notte ha colpito lo stabilimento Max Mara, nello specifico quello della Manifattura del Nord a San Maurizio. La dinamica del colpo: bloccato l'accesso a una delle vie principali. Poco dopo le 2 un gruppo di ladri è entrato in azione, con una dinamica che lascia pochi dubbi e che fa pensare a un'azione compiuta da veri professionisti. I malviventi hanno prima bloccato l'accesso a una delle vie principali, all'altezza dell'asilo nido Maramotti, utilizzando alcune auto (che risulterebbero rubate) disposte lungo la strada, in modo da ritardare l'intervento delle forze dell'ordine.