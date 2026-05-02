Fuga di gas e poi il boato | incendio in abitazione madre e figlio ustionati

Un’esplosione improvvisa ha causato un incendio in un’abitazione, provocando ustioni a una madre e a suo figlio. L’incidente si è verificato poco dopo una fuga di gas, che ha portato al boato e all’inizio delle fiamme. I soccorritori sono intervenuti sul posto per prestare assistenza e portare in salvo le persone coinvolte. Le due vittime sono state trasportate in ospedale per le cure del caso.

Prima un’esplosione improvvisa, poi le fiamme che si sono propagate in pochi istanti all’interno dell’abitazione. È successo questa mattina, sabato 2 maggio, nella frazione Monte di Berzo Demo, dove un incendio ha causato il ferimento di due persone.A riportare ustioni sono stati madre e figlio.🔗 Leggi su Bresciatoday.it Notizie correlate Incendio in abitazione a Giugliano in Campania: madre e figlio di 5 anni al SantobonoRogo in un appartamento in via Vicinale: due feriti lievi, casa inagibile e cause ancora da accertare. Scoppia incendio in un appartamento: ustionati mamma e figlio di 5 anniI carabinieri, insieme ai Vigili del Fuoco, sono intervenuti ieri sera, intorno alle 22,30, in via Vicinale a Giugliano per un incendio all’interno... Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Fuga di gas a Riano, stop a elettricità e gas: evacuate le abitazioni. Le strade coinvolte; Firenze, fuga di gas in via Villamagna: strade chiuse, traffico nel caos; Incidente stradale con fuga di gas a Monsampolo del Tronto; Fuga di gas in Strada Maggiore: intervento di vigili del fuoco e Hera. Paura nella notte, auto contro un muro e fuga di gas a San CascianoIncidente alla Romola: vettura si ribalta dopo aver tranciato le tubazioni. Intervento dei vigili del fuoco, conducente soccorso da un’ambulanza ... lanazione.it Fuga di gas e poi il boato: incendio in abitazione, madre e figlio ustionatiPreferiamo controllare una cosa in più, aspettare quando serve, farci una domanda scomoda invece di cercare una scorciatoia. Con due caffè al mese ci aiuti a offrire un punto di riferimento solido, an ... milanotoday.it Titolo: Fuga di Natale Autrice: Sarah Morgan La storia intreccia relazioni familiari, segreti e seconde possibilità, il tutto sullo sfondo di un Natale che diventa occasione di cambiamento. I personaggi sono ben costruiti e molto umani: è facile ritrovarsi nelle loro fr - facebook.com facebook #Tg2000 - #Pompei, la fuga di due vittime dell’eruzione rivive grazie all' #Ia #27aprile #Tv2000 @tg2000it x.com