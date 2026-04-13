Questa mattina, intorno alle 8.30, si è verificata un'esplosione all’interno di una villetta a San Giorgio del Sannio, tra via Toppa e via Bocchini. La fuga di gas ha causato l’esplosione in una casa a un piano. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e le forze dell’ordine per i rilievi e le operazioni di messa in sicurezza. Non si registrano al momento dettagli su eventuali feriti o danni.

Fuga di gas stamani verso le 8.30 presso una villetta ad un piano a San Giorgio del Sannio tra via Toppa e via Bocchini al civico 123. Fortunatamente non ci sono stati feriti nonostante fossero presenti in casa due persone, madre e figlio. La deflagrazione ha distrutto gli infissi e fatto piovere in strada vetro ed altri detriti. Sul posto i Vigili del Fuoco e i Carabinieri della locale stazione. Sul posto è intervenuta anche una ambulanza ma non è stata necessario procedere ad interventi sanitari. VIDEO Comunali, Domenico Errico lancia la sua candidatura: “Calvi ha bisogno. VIDEO Benevento – Catania è già iniziata: in campo i commercialisti..🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Esplosione in casa per fuga di gas: paura nel Sannio

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