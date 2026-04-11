Incendio in abitazione a Giugliano in Campania | madre e figlio di 5 anni al Santobono

Un incendio si è sviluppato in un appartamento in via Vicinale a Giugliano in Campania, provocando danni alla struttura e rendendola inagibile. Due persone sono rimaste ferite lievemente e sono state trasportate all'ospedale Santobono. Tra le vittime ci sono una madre e un bambino di cinque anni. Le cause del rogo sono ancora da verificare.

Rogo in un appartamento in via Vicinale: due feriti lievi, casa inagibile e cause ancora da accertare. 🔗 Leggi su Fanpage.it Casa distrutta dall’incendio a Giugliano: madre e figlio di 5 anni finiscono in ospedalePaura a Giugliano in via Vicinale 100, dove nella giornata di ieri, venerdì 10 aprile, si è sviluppato un incendio all’interno di un’abitazione. Tragedia a Cerea: madre e figlia muoiono in un incendio nella loro abitazioneUna madre di 98 anni e la figlia di 73 hanno perso la vita in un incendio divampato nella tarda serata di ieri, mercoledì 18 febbraio, a Cherubine,... Temi più discussi: Incendio in un appartamento a Tremestieri Etneo; Incendio devasta il tetto di un'abitazione a Istrana: mobilitati oltre venti vigili del fuoco; Incendio in un appartamento a Cigole: intervento dei vigili del fuoco; Fiamme nella notte, brucia il tetto di una casa: famiglia in fuga mentre il vento alimenta il rogo. Incendio in abitazione a Giugliano in Campania: madre e figlio di 5 anni al SantobonoIntervento dei carabinieri e dei vigili del fuoco nella tarda serata a Giugliano in Campania, dove un incendio è divampato all’interno di un’abitazione. L'allarme è scattato intorno alle 22.20 in via ... fanpage.it Incendio in un'abitazione a Giugliano: mamma e figlio di 5 anni in ospedale per ustioniMomenti di terrore ieri sera a Giugliano. I carabinieri, insieme ai Vigili del Fuoco, sono intervenuti in via Vicinale 100 per un incendio all’interno di ... ilmattino.it Intervento dei carabinieri e dei vigili del fuoco nella tarda serata a Giugliano in Campania, dove un incendio è divampato all’interno di un’abitazione Feriti una donna e il figlio di 5 anni - facebook.com facebook Tredici famiglie fuori casa per un incendio del 2024: "Perché Ater non fa iniziare i lavori" ift.tt/rI5ycXZ x.com