Frosinone donna stalkerizza un uomo e la sua famiglia da oltre cinque mesi
A Frosinone, una donna ha perseguitato un uomo e la sua famiglia per più di cinque mesi. Le autorità locali hanno avviato un’indagine dopo le segnalazioni di comportamenti molesti e continue molestie. La polizia ha raccolto diverse prove e ha adottato misure per fermare le azioni della donna, che sono state considerate atti persecutori. Tolleranza zero contro i reati di stalking nella zona.
Tolleranza zero contro gli atti persecutori nella provincia di Frosinone. Nei giorni scorsi, il Questore della Provincia, dott. Stanislao Caruso, ha firmato ed emesso un provvedimento formale di ammonimento nei confronti di una donna di circa 30 anni, residente nel Frusinate.La misura di.🔗 Leggi su Frosinonetoday.it
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