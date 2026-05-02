Frosinone donna stalkerizza un uomo e la sua famiglia da oltre cinque mesi

A Frosinone, una donna ha perseguitato un uomo e la sua famiglia per più di cinque mesi. Le autorità locali hanno avviato un’indagine dopo le segnalazioni di comportamenti molesti e continue molestie. La polizia ha raccolto diverse prove e ha adottato misure per fermare le azioni della donna, che sono state considerate atti persecutori. Tolleranza zero contro i reati di stalking nella zona.