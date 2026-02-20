Il piccolo Zinedine muore nel sonno a 1 anno e 8 mesi era fuggito da Gaza con la sua famiglia

Zinedine, un bambino di 1 anno e 8 mesi, è morto nel sonno a Trecastelli. La causa sembra essere collegata alle difficoltà affrontate durante la fuga da Gaza, dove la famiglia ha cercato rifugio per scampare ai bombardamenti. Zinedine aveva appena iniziato a conoscere il mondo, ma il viaggio e le condizioni precarie hanno lasciato il segno. La famiglia racconta di aver affrontato molte difficoltà durante il tragitto, sperando in un futuro più sicuro. Ora si trovano a dover affrontare questo lutto improvviso.

Il bimbo era arrivato nelle Marche pochi mesi fa dopo essere riuscito a lasciare Gaza insieme alla mamma e ai fratellini TRECASTELLI – Era fuggito dalla Palestina con la sua famiglia in cerca di una nuova vita, lontano dai bombardamenti e dalla paura. Il destino purtroppo si è accanito sul piccolo Zinedine Al Dahdouh, morto ieri mattina ad appena 1 anno e otto mesi. Il bimbo, figlio di Yasmine e Sakher Al Dahdouh e nipote di Essam Al Dahdouh, era arrivato nelle Marche pochi mesi fa dopo essere riuscito a lasciare Gaza insieme alla mamma e ai fratellini, trovando accoglienza nella comunità locale.🔗 Leggi su Anconatoday.it

Leggi anche: Salvato da Gaza, muore nel sonno: malore fatale per il piccolo Zinedine, aveva un anno e 8 mesi

Leggi anche: Choc nel biathlon: Sivert Bakken muore nel sonno in hotel in Trentino, era tornato alle gare dopo la malattia

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.