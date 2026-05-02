Sabato, nel Friuli Venezia Giulia, il soccorso alpino ha effettuato cinque interventi nella regione. Tra le operazioni, un elicottero ha recuperato una persona sul Monte Messer, utilizzando un verricello per il trasporto. Un’altra operazione ha riguardato il trasferimento di una persona con una frattura, che è stata portata all’ospedale di Cattinara per le cure del caso.

? Cosa scoprirai Come ha fatto l'elicottero a recuperare la persona sul Monte Messer?. Dove si è verificata la frattura che ha richiesto il trasporto a Cattinara?. Perché i soccorritori hanno evitato lo spostamento fisico verso Forcella Giaveid?. Cosa ha messo in pericolo l'escursionista bloccata a 2000 metri di quota?.? In Breve Donna nata nel 1988 soccorsa a Tarvisio tra Laghi di Fusine e rifugio Zacchi.. Donna del 1979 con frattura alla caviglia trasportata a Cattinara da tecnici di Trieste.. Recupero con verricello a 2000 metri sul Monte Messer tra Forcella I Muri e Paster.. Escursionisti a quota 1400 vicino a Forcella Giaveid monitorati dalla stazione di Maniago.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Friuli Venezia Giulia: 5 operazioni del soccorso alpino questo sabato

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