Friburgo-Wolfsburg domenica 03 maggio 2026 ore 19 | 30 | formazioni ufficiali quote pronostici

Domenica 3 maggio 2026 alle ore 19:30 si gioca la sfida tra Friburgo e Wolfsburg, valida per la terzultima giornata di Bundesliga. La partita si svolge nello stadio del Friburgo, con le formazioni ufficiali già annunciate e le quote dei bookmaker aperte. Il Wolfsburg, in lotta per evitare la retrocessione, affronta una squadra che in casa ha mostrato solidità nel corso della stagione.

Terzultima giornata di Bundesliga con il Friburgo impegnato in casa contro il pericolante Wolfsburg di Hecking. La squadra di Schuester viene dalla beffarda sconfitta di Braga, con gli Arcebispos che nel finale hanno punito la difesa tedesca prendendo il vantaggio dopo la prima gara. Servirà il calore e la forza dell’Europa Park Stadion per una rimonta che significherebbe finale di Europa League. I woelfe avvicinano il terzultimo posto. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici.🔗 Leggi su Infobetting.com

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