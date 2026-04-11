Mainz 05-Friburgo domenica 12 aprile 2026 ore 19 | 30 | formazioni ufficiali quote pronostici

Domenica 12 aprile 2026 alle 19:30 si sfidano Mainz 05 e Friburgo, nella partita che chiude il 29º turno di Bundesliga. Le formazioni ufficiali sono state annunciate e le quote sono state aggiornate. Questa sfida conclude una settimana che ha visto le squadre tedesche protagoniste a livello europeo, confermando l’interesse per la competizione nazionale e internazionale.

Mainz 05 e Friburgo hanno contribuito a rendere eccellente la settimana europea delle squadre tedesche, e si affrontano quest’oggi a chiudere il 29esimo turno di Bundesliga. Gli 05er hanno regolato lo Strasburgo con un grandissimo primo tempo, portando fino alla fine il 2 a 0 e hanno un piede e mezzo in semifinale di Conference League. Nono risultato utile consecutivo e. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici.🔗 Leggi su Infobetting.com

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