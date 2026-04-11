Domenica 12 aprile 2026 alle 19:30 si gioca il match tra Mainz 05 e Friburgo, penultimo turno di Bundesliga. Le due squadre si sfidano in una partita che chiude il 29esimo turno del campionato tedesco. Entrambe le formazioni hanno avuto un ruolo importante nella settimana europea delle squadre tedesche, contribuendo a portare attenzione sulla competizione. Le formazioni e le quote sono state pubblicate in vista dell’incontro.

Mainz 05 e Friburgo hanno contribuito a rendere eccellente la settimana europea delle squadre tedesche, e si affrontano quest’oggi a chiudere il 29esimo turno di Bundesliga. Gli 05er hanno regolato lo Strasburgo con un grandissimo primo tempo, portando fino alla fine il 2 a 0 e hanno un piede e mezzo in semifinale di Conference League. Nono risultato utile consecutivo e. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

© Infobetting.com - Mainz 05-Friburgo (domenica 12 aprile 2026 ore 19:30): formazioni, quote, pronostici

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