Domenica 19 aprile 2026 alle ore 15:30 si gioca l'incontro tra Friburgo e FC Heidenheim. La squadra di Schuester ha ottenuto cinque vittorie nelle ultime sei partite e si presenta in buona forma. Il FC Heidenheim invece si trova in fondo alla classifica e cerca di migliorare la propria posizione dopo una serie di risultati altalenanti. Le formazioni sono ancora da definire, mentre le quote e i pronostici sono stati resi noti dagli operatori di mercato.

Il Friburgo di Schuester ha trovato la sua forma migliore nel finale di stagione e reduce da 5 vittorie nelle ultime 6 gare affronta in casa il fanalino di coda FC Heidenheim. I Breisgau Brazilianer hanno rifilato 6 gol complessivamente al Celta Vigo, equamente distribuiti tra andata e ritorno. In silenzio e sotto traccia e reduce da un campionato anonimo la squadra. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici.🔗 Leggi su Infobetting.com

© Infobetting.com - Friburgo-FC Heidenheim (domenica 19 aprile 2026 ore 15:30): formazioni, quote, pronostici

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