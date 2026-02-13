Frederic Vasseur ottimista | Siamo sulla strada giusta

Frederic Vasseur afferma che la Ferrari è sulla strada giusta, dopo le prime giornate di test ufficiali. La squadra ha mostrato una buona affidabilità nelle prove, anche se non ha realizzato tempi eccezionali sul giro secco. In pista, i tecnici hanno concentrato gli sforzi su miglioramenti pratici, senza sorprendere con grandi velocità. Vasseur sottolinea che il team si sente più sicuro rispetto alle fasi iniziali, grazie a un lavoro continuo di affinamento delle monoposto.

Dopo le prime giornate di test ufficiali, in casa Ferrari il clima è di cauto ottimismo. Nessun exploit clamoroso sul giro secco, nessuna simulazione capace di accendere entusiasmi fuori misura, ma una sensazione diffusa di solidità. La nuova SF-26 ha macinato chilometri e anche lo stop odierno di Lewis Hamilton, sul finire di un’ottima simulazione di GP, non preoccupa visto che si parla di un problemino legato al pescaggio della benzina. Charles Leclerc ha chiuso davanti a tutti ieri nella seconda giornata, il risultato è stato letto con equilibrio: il vantaggio di mescola rispetto a Lando Norris rendeva il riferimento cronometrico poco indicativo. 🔗 Leggi su Oasport.it

