Il campionato mondiale di Formula 1 2026 sta per iniziare con il primo weekend a Melbourne, in Australia, dal 6 all’8 marzo. Frederic Vasseur, responsabile della scuderia, ha dichiarato che affronteranno l’appuntamento con concentrazione e umiltà, mentre il conto alla rovescia si avvicina alla conclusione. La stagione si appresta a partire, con le attività in pista pronte per il debutto stagionale.

Il conto alla rovescia sta per terminare. Il Mondiale 2026 di F1 sta per cominciare, a Melbourne (Australia) il primo week end della stagione (6-8 marzo). Sarà un campionato tra tanti punti di domanda, vista la rivoluzione tecnica che c’è stata. Le nuove norme hanno introdotto cambiamenti radicali a livello di power unit, aerodinamica, telaio e gestione energetica. La Ferrari arriva al primo round nella consapevolezza di aver raccolto una buona molte di dati nei test pre-season tra Barcellona (Spagna) e Sakhir (Bahrain), augurandosi di essere pronta alla sfida contro i top-team della massima categoria dell’automobilismo. In un contesto così diverso, l’affidabilità sarà un fattore ancor più importante e si potrebbe assistere a una gara in cui a prevalere potrebbe essere il più consistente piuttosto che il più veloce. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Frederic Vasseur: “Affronteremo il weekend in Australia con concentrazione e umiltà”

F1, Frederic Vasseur su Hamilton: “Meglio cercare soluzioni con il team che parlare con la stampa”La Ferrari ha vissuto una stagione da incubo, lontano dagli obiettivi posti ad inizio anno e mai davvero competitiva come nel 2024, quando sfiorò di...

F1, Frederic Vasseur: “Non sappiamo cosa succederà l’anno prossimo, nei test tutti arriveranno con la macchina migliore”Dopo la disastrosa stagione conclusa ad Abu Dhabi, la Ferrari spera di tornare competitiva nel 2026, sfruttando anche il nuovo regolamento.

Altri aggiornamenti su Frederic Vasseur

Discussioni sull' argomento Basso profilo Ferrari, Vasseur: In Australia con concentrazione e umiltà; Ferrari, Vasseur invoca cautela alla vigilia del GP d'Australia.

Frederic Vasseur: Affronteremo il weekend in Australia con concentrazione e umiltàIl conto alla rovescia sta per terminare. Il Mondiale 2026 di F1 sta per cominciare, a Melbourne (Australia) il primo week end della stagione (6-8 marzo). oasport.it

Vasseur: In Italia puoi avere anche 15 anni di contratto, ma l’atteggiamento della stampa non cambiaIl team principal della Ferrari non è stato tenero con la stampa italiana e l'ambiente che circonda la Rossa di Maranello ... formulapassion.it

Intervistato da Roberto Chinchero per Motorsport Italia, Frederic Vasseur invita Lewis Hamilton a lasciarsi alle spalle il 2025 #F1 #LewisHamilton #Vasseur #FuoriPista #F12026 facebook

Lunga chiacchierata con Frederic Vasseur alla vigilia del weekend di Melbourne x.com