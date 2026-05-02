Alex Zanardi è conosciuto per le sue frasi celebri che hanno attraversato il mondo, come “Sono un uomo fortunato”. Tra le sue citazioni più note ci sono anche la regola dei cinque secondi, la metafora del caffè e quella della “metà rimasta”, diventate subito iconiche dopo la sua scomparsa. Tuttavia, esistono altre otto frasi meno conosciute che il campione ha condiviso nel corso della sua vita.

Le frasi celebri di Zanardi che hanno fatto il giro del mondo — la regola dei cinque secondi, la metafora del caffè, la “metà rimasta” — sono diventate cliché immediati nelle prime ore dopo la morte. Sono frasi vere, sono frasi sue, ma rischiano di prendersi tutto lo spazio. Alex ne ha lasciate altre, meno consumate, che dicono di lui tanto quanto: la prima intervista del 2001 dalla sedia a rotelle, l’ironia disarmante delle interviste tecniche, i pensieri sui sogni “un po’ folli”. E le ultime parole, in particolare, dette all’amico la mattina dell’incidente del giugno 2020 in Toscana. “Dalla sedia a rotelle vi dico che sono un uomo fortunato”.🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Frasi celebri di Alex Zanardi: “Sono un uomo fortunato”. Le otto citazioni meno raccontate del campione

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