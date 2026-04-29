Frankie hi-nrg mc | Vi spiego perché non ho messo nel disco Quelli che ben pensano – L’intervista

Si intitola Voce e batteria il nuovo album di Frankie hi-nrg mc, uno dei più autorevoli padri della scena rap italiana. In realtà di nuovo c’è solo un’idea, ma fondamentale: rispolverare vecchi classici del suo repertorio in versione, appunto, voce e batteria. Un modo per riportare il rap alla propria matrice, il rappato su beat, cosa che, ed è questo il secondo obiettivo totalmente centrato dal progetto, mette in straordinaria evidenza i testi delle canzoni. Ecco, appunto, risulta assolutamente strabiliante, quasi inquietante, la potenza e l’attualità di brani che hanno diverse decadi alle spalle, il che non può fare altro che farci...🔗 Leggi su Open.online

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“Viviamo in un’epoca in cui più che costruire il proprio si cerca di fottere l’altro. Sono tutti pronti a chiudere i rubinetti dell’informazione”: così Frankie hi-nrg mcFrankie hi-nrg mc torna con un progetto indipendente spiazzante e riuscito come “Voce e batteria“.

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