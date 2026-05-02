Il Milan sta valutando diverse opzioni per rinforzare il reparto offensivo in vista della prossima stagione. Tra i nomi sul tavolo, c’è anche un giovane calciatore, considerato un possibile obiettivo di mercato. Il direttore tecnico ha espresso interesse verso questa giocatore, che potrebbe essere inserito nel progetto del club nel prossimo calciomercato estivo. La trattativa non è ancora ufficiale, ma l’attenzione resta alta.

Kristian Kjaer, direttore tecnico dell'FC Midtjylland, è stato intervista dal sito Calciomercato.com, parlando anche del giovane attaccante Franculino, accostato in passato anche al Milan. Classe 2004 in forza proprio nel club danese, è già pronto per un grande club come il Diavolo? La risposta del DT: "Io non ho dubbi. Questi giocatori sono a un livello europeo di prim'ordine. Sono pronti per i massimi campionati, inclusa la Serie A, data la qualità individuale che possiedono. Il prezzo? Non lo svelerò, ti posso dire che abbiamo un'idea. Stiamo parlando di cifre importanti, perché è un attaccante importante". Secondo il sito transfermarkt.🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Franculino già pronto per il Milan: il DT Kjaer non ha dubbi. Le sue parole

Notizie correlate

Voci e dubbi sul futuro di Allegri al Milan? Arriva la risposta dell’allenatore: ecco le sue parolePochi giorni fa il giornalista Michele Criscitiello ha sparato la bomba: Massimiliano Allegri non sarebbe così deciso e convinto a continuare con il...

Nicolò Brigante pronto a lasciare il GF VIP: le sue paroleLa puntata del Grande Fratello VIP di martedì 14 aprile ha cambiato gli equilibri nella Casa, portando all’eliminazione di Blu Barbara Prezia.