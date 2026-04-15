Durante la puntata del Grande Fratello VIP trasmessa martedì 14 aprile, è stato eliminato Blu Barbara Prezia. In seguito a questa puntata, Nicolò Brigante ha annunciato la sua intenzione di lasciare il programma. La sua decisione è stata comunicata pubblicamente e si pensa che possa essere effettiva nelle prossime ore. La puntata ha visto anche altri momenti di discussione tra i concorrenti, senza ulteriori eliminazioni.

La puntata del Grande Fratello VIP di martedì 14 aprile ha cambiato gli equilibri nella Casa, portando all’eliminazione di Blu Barbara Prezia. Subito dopo l’uscita della concorrente, l’attenzione si è spostata su Nicolò Brigante, che nelle ore successive avrebbe espresso la volontà di lasciare il reality. Una situazione che stravolge le dinamiche e aumenta le preoccupazioni degli inquilini. Le durissime parole della sorella di Lucia Ilardo GF VIP: l’eliminazione di Blu Barbara Prezia. Nel corso della puntata, il televoto ha coinvolto Blu Barbara Prezia, Adriana Volpe, Alessandra Mussolini e Lucia Ilardo. A dover abbandonare definitivamente la Casa è stata proprio Blu, una delle concorrenti più discusse di questa edizione del Grande Fratello VIP.🔗 Leggi su Anticipazionitv.it

© Anticipazionitv.it - Nicolò Brigante pronto a lasciare il GF VIP: le sue parole

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