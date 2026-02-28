Voci e dubbi sul futuro di Allegri al Milan? Arriva la risposta dell’allenatore | ecco le sue parole

Prima della sfida tra Cremonese e Milan, l’allenatore ha risposto alle domande dei giornalisti riguardo al suo ruolo e al futuro con il club. Durante la conferenza stampa, Allegri ha confermato la sua presenza sulla panchina rossonera e ha affrontato i temi legati alla squadra e alle prossime partite. Le sue parole sono state riportate subito dopo l’annuncio ufficiale della partita.

Pochi giorni fa il giornalista Michele Criscitiello ha sparato la bomba: Massimiliano Allegri non sarebbe così deciso e convinto a continuare con il Milan nella prossima stagione. Inevitabile la domanda in conferenza stampa allo stesso allenatore rossonero prima di Cremonese-Milan. Allegri ha risposto così. "Con la società c'è totale sintonia, poi è normale confrontarsi e vederla diversamente su alcune cose. Poi l'importante è lavorare per il bene del Milan. Io sono molto contento di essere tornato al Milan e di avere iniziato un lavoro con un gruppo di ragazzi meraviglioso. A marzo siamo messi abbastanza bene, ora vedremo se saremo bravi a rimanere lì.

#Allegri: "Voci sul mio futuro Con la società c'è totale sintonia. Tutti devono lavorare per il bene del #Milan, io sono contento di essere tornato al Milan dopo 15 anni. La società sta programmando il futuro del Milan" x.com