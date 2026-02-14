Itto da Amici alla viralità con Buonasera signorina | Ho smesso di inseguire quello che dovevo volere

Ci sono momenti in cui la vita ti mette davanti a una domanda semplice e spietata: sei felice? Non se stai andando bene, non se stai crescendo, non se stai centrando gli obiettivi che ti eri prefissato o che altri avevano immaginato per te. Felice, davvero. Federico Urgesi, in arte Itto, quella domanda se l’è fatta quando aveva già raggiunto traguardi che molti sognano: un talent alle spalle, un disco d’oro come autore, un album pubblicato con una struttura solida intorno. Eppure, qualcosa non tornava. La musica che faceva funzionava, ma non lo rappresentava più fino in fondo. Così Itto ha scelto di fermarsi, di tornare a Torino, di ricominciare in cameretta, suonando e mixando da solo, senza rete. 🔗 Leggi su Virgilio.it

