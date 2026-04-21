Eccellenza il dg dei ducali esulta dopo il successo nel derby Santi | Playoff da inseguire ma l’Urbino ha già vinto

Dopo il risultato del derby tra Fermignanese e Urbino, il direttore generale dei ducali ha espresso entusiasmo per la vittoria, mentre il rappresentante dell’Urbino ha dichiarato che il loro obiettivo resta il raggiungimento dei playoff, anche se sono già terzi in classifica. La partita ha visto gli ospiti trionfare, dando loro la possibilità di mantenere vive le speranze di qualificazione.

Il derby Fermignanese-Urbino ha visto gioire gli ospiti che ora, terzi in classifica possono alimentare delle flebili speranze di cogliere i playoff. Considerando che la differenza tra l’Urbino e la Fermana (seconda) è di 12 punti per poter agganciare la griglia degli spareggi (sotto i 10 punti) il club ducale ha la necessità di vincere domenica nel match casalingo con la Jesina e sperare nella sconfitta della Fermana in casa dell’Urbania. La Fermignanese invece per salvarsi direttamente ha necessità di conquistare almeno un punto nel match sul campo dell’ultima in classifica: la Civitanovese che ha ancora delle speranze di riagganciare il penultimo posto, quello dei playout.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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