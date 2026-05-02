Francesco Chiofalo spegne 37 candeline | gli invitati al party

Francesco Chiofalo ha compiuto 37 anni e ha festeggiato con un party a cui hanno partecipato diversi invitati. Dopo la sua recente intervista a Belve, il protagonista è tornato sotto i riflettori, questa volta per la celebrazione privata. La festa si è svolta in un ambiente informale, con amici e conoscenti che hanno partecipato ai festeggiamenti. La sua presenza pubblica si è fatta notare anche attraverso le foto condivise sui social.

Reduce dal boom mediatico dopo l’intervista a Belve, Francesco Chiofalo continua a far parlare di sé anche fuori dal piccolo schermo. Il neo-37enne ha celebrato il suo compleanno con una festa esclusiva, tra amici e volti noti della televisione. Una serata all’insegna del divertimento e della visibilità social, documentata passo dopo passo.Tra brindisi e stories, però, a emergere è stato soprattutto il lato più personale dell’evento.A conquistare l’attenzione dei fan, infatti, la presenza della fidanzata Manuela Carriero. Il compleanno di Chiofalo si è trasformato in un vero evento mondano, organizzato sul lungomare di Ostia in una location elegante e curata nei dettagli.🔗 Leggi su Ilsipontino.net © Ilsipontino.net - Francesco Chiofalo spegne 37 candeline: gli invitati al party Notizie correlate El Diablo spegne le candeline: la serata speciale al Just MeClaudio Chiappucci, per tutti “El Diablo”, è stato uno dei ciclisti italiani più amati: protagonista tra il 1985 e il 1998, famoso per il suo stile... Dai fornelli della scuola al traguardo del secolo: la signora Diana spegne 100 candelineLa città ha celebrato il traguardo dei cento anni di Diana Linguerri, figura nota nel mondo della scuola locale per aver accompagnato la crescita di... Contenuti di approfondimento Francesco Chiofalo svela clamorosa offerta dopo intervista virale a BelveFrancesco Chiofalo, dopo Belve un’offerta da 50mila euro per un film porno Francesco Chiofalo, 37 anni, romano, ex volto di Temptation Island e La Pup ... assodigitale.it Francesco Chiofalo: «Belve? Non ho detto una sola cosa sensata. Ma non è facile andare avanti 12 anni senza fare un ca**o»Dalle spiagge dei reality fino allo sgabello più temuto della TV, Francesco Chiofalo continua a dividere l'opinione pubblica con una schiettezza che non ammette filtri. In una ... leggo.it