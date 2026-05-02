Francesca Capecci è la nuova presidente di Confidicoop Marche | Siamo un attore di sistema motore dello sviluppo regionale

Nell’assemblea generale dei soci di Confidicoop Marche si è tenuto il rinnovo della governance del confidi regionale, con l’elezione del nuovo Consiglio di amministrazione. Per la prima volta è stata nominata una donna alla presidenza. La discussione ha evidenziato come l’organizzazione si consideri un attore di sistema e un motore dello sviluppo regionale, con un focus tra passato e sfide future.

ANCONA – “Confidicoop Marche tra passato e sfide per il futuro” è il filo conduttore emerso dall’assemblea generale dei soci che ha rinnovato oggi la governance del Confidi regionale, eleggendo il nuovo Consiglio di amministrazione, nominando per la prima volta una donna alla presidenza.Si tratta.🔗 Leggi su Anconatoday.it Notizie correlate Leggi anche: Di Palma (Enac): "Aeroporti motore dello sviluppo, concessioni lunghe decisive" Equità motore dello sviluppo del PaeseNel dibattito sulle politiche pubbliche, il tema dell'equità torna al centro come leva strategica per la crescita e la coesione sociale. Aggiornamenti e dibattiti Argomenti più discussi: Confidicoop Marche, Francesca Capecci prima presidente donna; Confidicoop Marche, nuova governance e guida a Capecci: crescita delle garanzie e ruolo strategico nel sostegno alle PMI in un contesto economico incerto; confidicoop Archivi. Confidicoop Marche, Francesca Capecci prima presidente donnaRinnovato il CdA: l’ente regionale rafforza il ruolo di supporto alle PMI e punta su digitalizzazione, giovani e sostenibilità ... centropagina.it ÈTv Marche. . Confidicoop, eletto il nuovo cda: Francesca Capecci prima presidente donna - facebook.com facebook