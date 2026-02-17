Equità motore dello sviluppo del Paese

Il tema dell'equità si è affermato come fattore chiave nel dibattito sulle politiche pubbliche, perché permette di ridurre le disuguaglianze e favorisce uno sviluppo più sostenibile. In Italia, le differenze tra Nord e Sud, così come tra diverse categorie sociali, rendono urgente intervenire con politiche mirate. Questa questione diventa ancora più evidente considerando l’aumento delle disparità economiche negli ultimi anni.

Nel dibattito sulle politiche pubbliche, il tema dell'equità torna al centro come leva strategica per la crescita e la coesione sociale. Non più soltanto principio etico, ma fattore strutturale di sviluppo economico, stabilità e competitività del Paese. È questo il filo conduttore emerso nel corso del Cnpr Forum Equità e sviluppo, il ruolo delle politiche pubbliche nella crescita, promosso dalla Cassa di previdenza dei ragionieri e degli esperti contabili presieduta da Luigi Pagliuca. Ad aprire il confronto è stata Martina Semenzato (Nm), presidente della Commissione parlamentare d'inchiesta su femminicidi e violenza di genere, che ha sottolineato come l'equità debba essere letta in una prospettiva multidimensionale.