Di Palma Enac | Aeroporti motore dello sviluppo concessioni lunghe decisive

Il rappresentante dell’Enac ha affermato che il sistema aeroportuale italiano rappresenta un elemento chiave per la crescita economica del Paese. Ha sottolineato che il successo di questa situazione deriva da decisioni strategiche prese in passato, tra cui l’assegnazione di concessioni di lunga durata. Queste scelte hanno contribuito a rafforzare il ruolo degli aeroporti come motori di sviluppo.

Roma, 4 mar. (Adnkronos) - “Il sistema aeroportuale italiano è oggi un motore importante di sviluppo economico per il Paese e questo risultato è anche il frutto di scelte strategiche compiute negli anni passati, come quella di puntare su concessioni di lungo periodo”. Lo ha detto Pierluigi Di Palma, presidente dell'Enac, Ente nazionale per l'aviazione civile, intervenendo a Roma all'incontro dedicato alla concorrenza nel trasporto aereo e al ruolo delle infrastrutture strategiche. “Ricordare Antonio Catricalà significa anche ricordare una persona a cui devo molto nel mio percorso professionale – ha aggiunto – perché quando emerse la proposta della mia nomina a direttore generale dell'Enac, che a un certo punto sembrava essersi fermata, decisi di chiamarlo e pochi giorni dopo arrivò l'ok definitivo”. 🔗 Leggi su Iltempo.it

