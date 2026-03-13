Vigili del Fuoco cambio al vertice sindacale | Occulto nuovo Coordinatore provinciale Fp Cgil Foggia

Nella sede del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Foggia si è tenuta un’assemblea del Comitato degli Iscritti della Fp Cgil, durante la quale è stato annunciato il nuovo Coordinatore provinciale. L’incontro ha coinvolto i rappresentanti sindacali e ha affrontato temi legati al rinnovo della rappresentanza aziendale e alle prossime attività sindacali.

Succede a Vincendo Moreo e Alessandro Capano. La nuova squadra si concentrerà sulle elezioni Rls 2026 e sulla questione critica della carenza di organico nel Corpo Presso la sede del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Foggia si è svolta l’assemblea del Comitato degli Iscritti della Fp Cgil, dedicata al rinnovo della rappresentanza aziendale e alla programmazione delle prossime sfide sindacali. Al termine delle procedure, Francesco Paolo Occulto è stato nominato nuovo Coordinatore Provinciale (Segretario Aziendale) dei Vvf della Fp Cgil Foggia. Una squadra rinnovata per la tutela dei diritti Durante la riunione sono stati fissati i... 🔗 Leggi su Foggiatoday.it Articoli correlati Leggi anche: Vigili del fuoco di Perugia, cambio al vertice: Rocco Mastroianni è il nuovo comandante Vigili del Fuoco Benevento: Danilo Iannotti è il nuovo Segretario Aziendale della FP CGILTempo di lettura: 2 minutiSi è tenuta in data odierna, presso la Camera del Lavoro di Benevento, l’assemblea sindacale della FP CGIL dedicata al... Tutto quello che riguarda Vigili del Fuoco cambio al vertice... Temi più discussi: Pronto il progetto per la realizzazione della nuova sede del Distaccamento di Chioggia dei Vigili del Fuoco di Venezia. Lavori al via entro l’estate; Distaccamento dei vigili del fuoco a Chioggia, ci siamo: via libera al progetto; Fiamme nei boschi del Casentino: vigili del fuoco al lavoro; Distaccamento dei vigili del fuoco: disposto il via libera al progetto. Vigili del Fuoco, verso una nuova assemblea dei lavoratoriLa nuova legge regionale sarà sottoposta agli uffici legali dei sindacati, per valutare eventuali profili di illegittimità ... rainews.it I Vigili del Fuoco nel sistema regionale del soccorsoIl Consiglio Valle ha varato il nuovo testo legislativo, che ha 213 articoli. Oltre 20 milioni il costo per la Regione dal 2026 al 2029 ... rainews.it L'intervento di Vigili del fuoco e Carabinieri a Montaldo - facebook.com facebook Pontedera, #incendio in abitazione: i #vigilidelfuoco hanno soccorso due adulti e un bambino intossicati dal fumo. Durante le operazioni è stato rinvenuto il corpo senza vita di una donna #Pisa #12marzo x.com