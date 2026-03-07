Pubblico impiego la Uil Fp rinnova i vertici | Montanari confermata segretaria generale

Venerdì si è svolto nel Comune di Gambettola il primo congresso della Uil Fp di Cesena, durante il quale è stata confermata Elisa Montanari come segretaria generale. L'assemblea ha approvato la rielezione e ha eletto i nuovi vertici dell'organizzazione. La riunione ha coinvolto rappresentanti del pubblico impiego e membri della categoria.

Al congresso di Gambettola confronto su inflazione, precarietà e prospettive per i lavoratori della sanità e degli enti locali Venerdì, 6 marzo, si è svolto nel Comune di Gambettola il primo congresso della Uil Fp di Cesena che ha visto la rielezione di Elisa Montanari in qualità di segretaria generale della Uil Fp di Cesena. Il congresso della categoria dei dipendenti pubblici della Uil non è stato solo occasione del rinnovo degli organismi statutari ma anche un importante momento di approfondimento di tutte le tematiche del pubblico impiego. Il congresso riconosce nella nascita della Uil Funzione Pubblica, che unisce Uil Fpl, Uil Pa e Uil Organi costituzionali, un importante rafforzamento della rappresentanza con l'obiettivo di guidare il cambiamento valorizzando chi ogni giorno garantisce servizi pubblici fondamentali.