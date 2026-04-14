Gli studenti dell’Itts Volta star di OperaCorto con le scenografie a fumetti del ’Don Giovanni’

Gli studenti dell’istituto tecnico hanno preso parte alla produzione di uno spettacolo che ha combinato l’opera lirica con scenografie a fumetti ispirate a “Don Giovanni”. Questa iniziativa ha coinvolto gli studenti nel processo di allestimento e messa in scena, portando l’opera nel contesto scolastico attraverso un format innovativo. La collaborazione ha permesso ai ragazzi di partecipare attivamente alla realizzazione e alla presentazione dello spettacolo.

L’opera lirica entra nella scuola con un inedito format che ha permesso ai ragazzi di partecipare alla produzione e messa in scena di uno spettacolo. È quello che è accaduto con la partecipazione degli studneti dell’Istituto tecnico tecnologico statale Alessandro Volta di Perugia al progetto “OperaCorto“, ideato dal tenore Gianluca Terranova per raccontare l’opera lirica a un pubblico generalista e alle nuove generazioni. Gli studenti del corso di Grafica e della Filiera 4+2 di Grafica e comunicazione hanno infatti realizzato con la tecnica del fumetto, reinterpretando l’opera in chiave contemporanea, le scenografie del “Don Giovanni“ di Mozart che andrà in al Teatro comunale di Todi domani in un matinée per le scuole e poi sabato alle 21, con la voce narrante dello stesso Terranova.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Gli studenti dell’Itts Volta star di “OperaCorto“ con le scenografie a fumetti del ’Don Giovanni’ Cortona finisce sui fumetti. Gli studenti raccontano la città con l’arte del disegnoLa storia della città racconta il passato, ma può diventare anche uno strumento creativo per leggere il presente. L’Itts “Volta“ scuola dell’eccellenza: "Innovazione e spendibilità lavorativa"L’Itts “Volta“ è stato premiato tra le 20 filiere tecnologico?professionali più significative a livello nazionale nell’ambito del modello formativo... Argomenti più discussi: Gli studenti dell’Itts Volta star di OperaCorto con le scenografie a fumetti del ’Don Giovanni’; Itts Volta di Perugia collabora a OperaCorto, studenti di grafica hanno disegnato le scenografie del Don Giovanni; Formazione, studenti dell'Its Academy Volta al fianco dei sanitari Asp nelle simulazioni biomedicali; Marcia PerugiAssisi, all’Itts Volta il primo laboratorio del Cantiere per la pace: 200 studenti in cammino verso Assisi. Gianluca Terranova. . ITTS A.VOLTA di PERUGIA & OPERACORTO #todi #scuola #dongiovanni #lirica #umbria facebook "Una volta ancora" by @freddepalma & @AnaMenaMusic had yesterday its biggest streaming day since June 9, 2025 with 73.558 streams (+23%). x.com