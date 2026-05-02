Fossalon celebra San Marco | fede e sfida contro l’apatia

Fossalon ha celebrato la festa di San Marco con eventi che hanno coinvolto la comunità locale, tra momenti di preghiera e incontri pubblici. La giornata ha visto la partecipazione di molte persone, che si sono riunite per condividere tradizioni e valori religiosi. Oltre alle celebrazioni religiose, sono state affrontate anche alcune questioni legate alle dinamiche familiari e alle sfide quotidiane che la comunità si trova a gestire.

? Cosa scoprirai Come può la fede evitare di diventare un'abitudine stanca?. Quali sfide concrete deve affrontare la comunità nelle dinamiche familiari?. Perché le radici degli immigrati istriani influenzano la fede attuale?. Come si trasforma il messaggio del Vangelo in azioni quotidiane?.? In Breve Monsignor Mauro Belletti ha concelebrato la messa insieme a monsignor Paolo Nutarelli.. La celebrazione ha visto la partecipazione del sindaco di Grado Giuseppe Corbatto.. Il borgo agricolo è stato fondato negli anni '40 da immigrati istriani e veneti.. La processione con la reliquia è stata accompagnata dalla Banda Città di Grado.. Il 25 aprile scorso, le campane di Fossalon hanno risuonato per celebrare San Marco, il patrono che dal 1949 lega indissolubilmente la comunità agricola alla propria identità spirituale.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Fossalon celebra San Marco: fede e sfida contro l’apatia Notizie correlate Leggi anche: Agrigento celebra San Giuseppe tra fede e tradizione: ecco il programma Fede, musica e sapori per San Marco Evangelista: il programma della festa patronaleCELLINO SAN MARCO – Comunità in fermento per le celebrazioni in onore del Santo Patrono.