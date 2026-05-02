Forza un posto di blocco fa un frontale e manda un bambino all' ospedale | condannato a un anno e mezzo

Da triesteprima.it 2 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un uomo è stato condannato a un anno e mezzo di reclusione dopo aver forzato un posto di blocco e aver provocato un incidente frontale. Durante la manovra, l’auto in cui viaggiavano lui e un bambino senza cintura si è schiantata, causando il ricovero del passeggero in ospedale. La sentenza, pronunciata in sede di direttissima, è arrivata solo successivamente alla dinamica dell’incidente.

Emerge solo dopo la condanna per direttissima, ma l'uomo che due giorni fa ha sfondato un posto di blocco con l'auto in cui lui e un bambino viaggiavano senza cintura, schiantandosi in un frontale e finendo per mandare il passeggero all'ospedale, nella pericolosa dinamica ha anche rischiato di.🔗 Leggi su Triesteprima.it

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