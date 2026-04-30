Far west a Chiarbola | sfonda un posto di blocco fa un frontale e manda un bambino all' ospedale arrestato

A Chiarbola, un giovane proveniente dall’Europa dell’est ha sfondato un posto di blocco della polizia locale, provocando un incidente frontale. L’impatto ha coinvolto un’auto, con un bambino trasportato in ospedale a causa delle ferite riportate. Dopo l’incidente, il giovane è stato arrestato dalle forze dell’ordine. La vicenda si svolge in un contesto che ha richiamato l’attenzione sul comportamento del conducente e sulle conseguenze dell’accaduto.

Più o meno come nei film, solo che l'epilogo è di quelli senza lieto fine. Un giovane originario dell'Europa dell'est è stato arrestato dalla polizia locale del Comune di Trieste dopo aver sfondato un posto di blocco e provocato un grave incidente frontale con un altro mezzo. Il sinistro è.🔗 Leggi su Triesteprima.it

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