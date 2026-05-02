Formula 1 Gp Miami oggi Sprint Race e qualifiche | orario tv in chiaro

Oggi a Miami si svolgono le sessioni di qualifiche e la Sprint Race della Formula 1. La gara Sprint è prevista alle 18 ora italiana di sabato, mentre le qualifiche si terranno alle 22, determinando la posizione di partenza per il Gran Premio di domenica. Entrambe le prove saranno trasmesse in diretta in chiaro, sia in tv che in streaming. La giornata coinvolge le vetture che si sfidano sul circuito statunitense in vista della corsa principale.

(Adnkronos) – La Formula 1 in pista oggi a Miami per la gara Sprint alle 18 italiane di sabato 2 maggio e per le qualifiche che alle 22 decideranno – in diretta tv e streaming – la griglia di partenza in vista del Gp in programma domani, domenica 3 maggio. Nella Sprint, in pole position. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito”. Primarie Usa 2024, Corte Suprema: “Trump resta in scheda elettorale Colorado”.🔗 Leggi su Webmagazine24.it

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