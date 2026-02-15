Formazioni ufficiali Cremonese Genoa | le scelte di Nicola e De Rossi per il match di Serie A
Nicola e De Rossi hanno scelto le formazioni ufficiali per la partita tra Cremonese e Genoa, che si gioca oggi nella 25ª giornata di Serie A. Nicola punta su un attacco più offensivo, mentre De Rossi conferma la coppia di centrocampo. La partita si svolge allo stadio Giovanni Zini, con i tifosi che aspettano di vedere come si svilupperà il confronto.
Barcellona, baby colpo per l’estate! I blaugrana hanno messo le mani su questo giocatore. Di chi si tratta Mercato Milan, ora il rinnovo di Loftus Cheek è più vicino! La strategia del club e il nuovo ruolo in campo Modric Milan, tutti pazzi per il croato: record e rinnovo! Il suo futuro passa dalla Champions? La mossa di Tare Galliani torna al Milan? Cosa è successo ieri sera, l’ultimo gesto del dirigente sembra non lasciare più dubbi Moviola Inter Juve, Marelli fa chiarezza: «Rosso a Kalulu? Bastoni ha simulato. Sul presunto rigore McKennie-Carlos Augusto dico questo» Del Piero Chivu, botta e risposta a distanza dopo Inter Juve: «Ha sbagliato il commento, i nerazzurri non han bisogno di questo!». 🔗 Leggi su Calcionews24.com
Cremonese-Genoa, probabili formazioni: le scelte di De Rossi e Nicola
La Cremonese ha deciso di schierare una formazione più offensiva contro il Genoa, spinta dalla necessità di ottenere punti importanti per la salvezza.
Formazioni ufficiali Atalanta Cremonese: le scelte di Palladino e Nicola per il match di Serie A
La partita di questa sera alla New Balance Arena vede in campo due squadre con obiettivi diversi.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Cremonese-Genoa: le probabili formazioni e dove vederla in tv; Cremonese-Genoa, le probabili formazioni della partita di Serie A; LIVE CREMONESE-GENOA: le formazioni ufficiali; Serie A, le formazioni di Udinese-Sassuolo.
Cremonese-Genoa, le formazioni ufficiali: c'è Djuric con Vardy. De Rossi lancia MessiasManca sempre meno allo Zini per la sfida salvezza che metterà di fronte Cremonese e Genoa, gara valida per la 25^ giornata di Serie A e in programma. tuttomercatoweb.com
Cremonese – Genoa: ecco le formazioni ufficiali!Cremonese - Genoa: ecco le formazioni ufficiali del match di oggi, valido per la venticinquesima giornata di Serie A! generationsport.it
#Cremonese vs. #Genoa and #Parma vs. #HellasVerona line-ups are on the Serie A LIVEBLOG #CremoneseGenoa #SerieA #Calcio #SerieAEnilive #ParmaVerona x.com
Cremonese-Genoa: MATCHDAY facebook