A Bologna sono stati premiati undici cittadini di Forlì-Cesena con la Stella al Merito dei Maestri del Lavoro. Tra loro ci sono persone che hanno ricevuto riconoscimenti ufficiali per il contributo al mondo del lavoro. Inoltre, un ex operaio ha condiviso come ha migliorato le condizioni di sicurezza in fabbrica attraverso iniziative personali. La cerimonia ha visto la partecipazione di diversi rappresentanti istituzionali e lavoratori.

? Cosa scoprirai Chi sono gli 11 cittadini premiati con la stella al merito?. Come ha trasformato la sicurezza in fabbrica un ex operaio?. Quali imprese romagnole sono state sostenute grazie ai nuovi Maestri?. Perché il percorso di un apprendista può diventare un modello sociale?.? In Breve Andrea Agostini ha lavorato in Electrolux dal 1995 migliorando sicurezza e integrazione.. Daniele Biondini opera presso Solution Bank dal 1983 sostenendo imprese romagnole.. Claudia Biscaglia ha gestito la Cat Ascom dal 1989 fino alla direzione.. Marino Cabassi ha iniziato il percorso lavorativo come apprendista a 14 anni.. Il viceprefetto vicario Fabio De Fanti ha consegnato le stelle al merito del lavoro a 11 cittadini della provincia di Forlì-Cesena venerdì 1 maggio nel Salone del Podestà di Palazzo Re Enzo a Bologna.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Forlì-Cesena: 11 nuovi Maestri del Lavoro premiati a Bologna

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