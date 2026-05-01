Molise sei nuovi Maestri del Lavoro | premiati i volti della dedizione

Oggi la Prefettura di Campobasso ha consegnato le onorificenze a sei individui riconosciuti come Maestri del Lavoro nel Molise. L’evento si è svolto in un’occasione ufficiale, durante la quale sono stati premiati i volti della dedizione e dell’impegno nel mondo del lavoro regionale. Le cerimonie si sono svolte in presenza di rappresentanti istituzionali e dei premiati stessi.

? Cosa sapere La Prefettura di Campobasso ha consegnato oggi le onorificenze a sei Maestri del Lavoro molisani.. Il riconoscimento premia la professionalità di dipendenti Stellantis, Heidelberg Materials e Poste Italiane.. Oggi, venerdì 1° maggio 2026, la Prefettura di Campobasso ha consegnato le onorificenze da Maestro del Lavoro a sei lavoratori molisani che si sono distinti per dedizione e integrità professionale nel corso della loro carriera. Il Salone di Rappresentanza del Palazzo del Governo è stato il palcoscenico di un momento che va ben oltre la semplice cerimonia istituzionale. Tra le mura solenni, dove la politica incontra la realtà dei fatti, si sono riuniti familiari, amici e rappresentanti delle istituzioni per celebrare chi, con le mani sporche di fatica e la testa alta, ha costruito il futuro del nostro territorio.🔗 Leggi su Ameve.eu

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