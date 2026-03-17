Memoria e lavoro | nasce la collaborazione triennale tra Fondazione ilCartastorie e AIDP 

È stata annunciata una collaborazione triennale tra la Fondazione ilCartastorie e l’AIDP. L’Archivio Storico del Banco di Napoli continuerà a essere utilizzato come spazio dedicato alla formazione, alla ricerca e alla partecipazione di cittadini, scuole, imprese e professionisti. La partnership si focalizza sulla valorizzazione della memoria e del lavoro attraverso attività e iniziative condivise.

L’Archivio Storico del Banco di Napoli conferma la sua identità anche come laboratorio di formazione, ricerca e partecipazione per cittadini, scuole, imprese e professionisti.. Aidp Campania costruisce valore per i soci trasformando l’arte e la cultura in leva strategica per elevare la Persona ad attore sensibile e consapevole del cambiamento nel nuovo mondo del lavoro. La Fondazione Museo dell’Archivio Storico del Banco di Napoli – ilCartastorie e AIDP Campania hanno avviato una collaborazione triennale con l’obiettivo di consolidare la presenza dell’archivio di Palazzo Ricca come risorsa attiva per la città, la formazione e il mondo del lavoro. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

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