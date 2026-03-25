Dalla Diocesi un segnale forte raccolti oltre 30 mila euro per Gaza e progetti di pace

In pochi mesi, le parrocchie e le donazioni spontanee della comunità locale hanno raccolto oltre 30 mila euro destinati agli aiuti umanitari a Gaza e a iniziative di pace tra israeliani e palestinesi. La Diocesi ha promosso questa raccolta di fondi come risposta alla crisi in Medio Oriente, coinvolgendo attivamente i fedeli nel sostegno alle popolazioni colpite.

Risposta concreta della comunità agrigentina alla colletta promossa dalla Caritas: fondi destinati agli aiuti umanitari e a iniziative di dialogo tra israeliani e palestinesi Oltre 30 mila euro raccolti in pochi mesi tra parrocchie e donazioni spontanee. La comunità ecclesiale agrigentina risponde con un gesto concreto alla crisi umanitaria in Medio Oriente, sostenendo sia gli aiuti diretti alla popolazione di Gaza sia percorsi di pace tra israeliani e palestinesi. La Caritas diocesana, guidata dal direttore Valerio Landri, ha reso noti i risultati della colletta “Insieme per la Palestina” avviata lo scorso novembre e proseguita anche nei primi mesi del 2026. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it © Agrigentonotizie.it - Dalla Diocesi un segnale forte, raccolti oltre 30 mila euro per Gaza e progetti di pace Articoli correlati Arcidiocesi di Acireale, raccolti 6 mila euro per un nuovo ospedale a GazaUna vera e propria gara di solidarietà ha coinvolto la Diocesi di Acireale nella settimana del Natale, portando alla raccolta di 6 mila euro,... Gara di solidarietà per salvare Nicla. Raccolti oltre 100 mila euro in 5 giorniCHIUSI DELLA VERNA La raccolta fondi per Nicla, la giovane mamma casentinese che sta combattendo una battaglia per la vita dopo un aneurisma... Aggiornamenti e contenuti dedicati a Dalla Diocesi Temi più discussi: Visita pastorale, l’arcivescovo Lauro Tisi incontra i consigli dell’Unità pastorale del Tesino: La fede torni a parlare alla vita; Diocesi: malumori sui modi della fusione con Modena. All'origine della marginalità di monsignor Manicardi; Saluzzo, la Diocesi presenta i lavori alla chiesa di San Giovanni; Il ritiro di Quaresima che si fa ascolto e servizio. Diocesi: Lamezia, un mostra giubilare sull’AnnunciazioneIn occasione del Giubileo, gli istituti culturali ecclesiastici (Mab – museo archivio e biblioteca Diocesani) della diocesi di Lamezia Terme, presentano, sabato 6 dicembre alle ore 18.00 nell’aula S. agensir.it Diocesi: Terni, domenica la festa della promessa dei fidanzatiEntrano nel vivo, sabato 7 e domenica 8 febbraio, le manifestazioni valentiniane 2026 San Valentino una proposta di santità per i giovani per celebrare il primo vescovo di Terni, patrono della Città ... agensir.it Inverno demografico, confronto promosso dalla Diocesi. Presente l’assessore Frappa: “Serve un impegno condiviso per sostenere famiglie e giovani” - facebook.com facebook