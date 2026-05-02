Nella partita tra Feldi e Ecocity, la squadra di casa ha compiuto una rimonta sorprendente, recuperando tre gol di svantaggio e portando il punteggio sul 5-5. L'incontro è stato caratterizzato da un'ultima fase molto intensa, con l’Ecocity che ha subito un sorpasso negli ultimi due minuti. La gara si è conclusa con un pareggio che ha lasciato molte domande sulla gestione finale della squadra ospite.

? Cosa scoprirai Come ha fatto la Feldi a recuperare tre gol di svantaggio?. Chi ha permesso il sorpasso dell'Ecocity negli ultimi due minuti?. Perché la difesa rossoblù ha perso il controllo del vantaggio?. Quali errori tattici deve correggere Antonelli prima dei playoff?.? In Breve Barichello e Gastaldo segnano per l'Ecocity prima del pareggio di Mateus e Caponigro.. Mateus realizza una tripletta personale portando la Feldi sul 3-5 temporaneo.. Ricci e Barra segnano per l'Ecocity nei minuti finali della sfida.. I playoff contro la Roma 1927 inizieranno il 16 maggio al Palasele.. La Feldi Eboli pareggia 5-5 contro l’Ecocity Genzano a pochi giorni dall’inizio dei playoff contro la Roma 1927, chiudendo una regular season caratterizzata da continui ribaltamenti di fronte.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Folle rimonta della Feldi: pareggio da 5-5 contro l’Ecocity

Notizie correlate

Calcio a 5, Feldi Eboli e L84 Torino in semifinale di Coppa Italia: piegate Napoli ed EcocityLa quarantesima Coppa Italia di Serie A di calcio a 5 si è aperta ad Ancona con due sfide intense e ricche di tensione agonistica, capaci di offrire...

Fiorentina in rimonta: pareggio eroico contro la Ternana dopo il 2-0? Cosa sapere Fiorentina e Ternana pareggiano 2-2 nella diciannovesima giornata di Serie A il 26 aprile.