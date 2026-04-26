Nella diciannovesima giornata di Serie A, Fiorentina e Ternana hanno concluso la partita con un risultato di 2-2. La squadra di casa è riuscita a recuperare uno svantaggio di due gol, portando a termine una rimonta che ha portato al pareggio. La partita si è svolta il 26 aprile, con entrambe le formazioni che sono passate in vantaggio e hanno combattuto fino all'ultimo minuto per ottenere il risultato finale.

? Cosa sapere Fiorentina e Ternana pareggiano 2-2 nella diciannovesima giornata di Serie A il 26 aprile.. Il punto permette alla Ternana di raggiungere 13 punti nella lotta per la salvezza.. La Fiorentina scivola sul campo della Ternana con un pareggio per 2-2 nel posticipo della diciannovesima giornata di Serie A femminile, domenica 26 aprile 2026, dopo aver subito un doppio vantaggio iniziale dalle padrone di casa. Il match si è giocato in un clima di costante tensione tattica. Le umbre hanno dettato i tempi fin dal fischio d’inizio, schiacciando le toscane con una pressione asfissiante che ha prodotto risultati immediati. La Ternana ha saputo colpire con precisione chirurgica nei primi minuti, sfruttando la fragilità difensiva della squadra viola e costruendo un vantaggio che sembrava destinato a restare tale.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Fiorentina in rimonta: pareggio eroico contro la Ternana dopo il 2-0

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