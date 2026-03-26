Nella quarantesima edizione della Coppa Italia di calcio a 5, le squadre Feldi Eboli e L84 Torino hanno raggiunto le semifinali, dopo aver battuto rispettivamente Napoli ed Ecocity nelle prime fasi del torneo. Le partite si sono svolte ad Ancona, offrendo incontri caratterizzati da alta intensità e momenti di forte pressione agonistica.

La quarantesima Coppa Italia di Serie A di calcio a 5 si è aperta ad Ancona con due sfide intense e ricche di tensione agonistica, capaci di offrire subito spettacolo e verdetti pesanti. Ad inaugurare la Final Eight è stato il derby campano tra Feldi Eboli e Napoli, una sfida ormai diventata una classica recente tra coppa, campionato e Supercoppa. Il match è fin da subito molto fisico, ricco di duelli e caratterizzato da grande equilibrio. Il Napoli ha approcciato meglio la partita, rendendosi pericoloso con Guilhermão, ma la prima vera occasione è stata per la Feldi: Echavarria, da posizione favorevole, non ha inquadrato la porta.... 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Calcio a 5, Feldi Eboli e L84 Torino in semifinale di Coppa Italia: piegate Napoli ed Ecocity

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Final Eight Coppa Italia: la Feldi Eboli alza il sipario sulla manifestazione nel derby col NapoliTempo di lettura: 2 minutiC’è un momento, prima di ogni grande sfida, in cui tutto resta sospeso.

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