Palagiano aggredisce i genitori dopo il rifiuto di denaro | arrestato 27enne

Un uomo di 27 anni di Palagiano è stato arrestato dai Carabinieri di Palagianello con l’accusa di maltrattamenti in famiglia e tentata estorsione. Secondo le ricostruzioni, l’aggressore ha aggredito i genitori dopo che questi avevano rifiutato di consegnargli del denaro. L’intervento delle forze dell’ordine ha portato all’arresto in flagranza di reato.

Tarantini Time Quotidiano Un 27enne di Palagiano è stato arrestato in flagranza di reato dai Carabinieri della Stazione di Palagianello con l’accusa di maltrattamenti in famiglia e tentata estorsione. L’intervento dei militari è scattato dopo una richiesta di aiuto giunta al numero di emergenza da parte dei genitori conviventi del giovane. Secondo quanto ricostruito dai Carabinieri, il 27enne avrebbe reagito con violenza al rifiuto dei genitori di consegnargli denaro, danneggiando alcuni arredi dell’abitazione e passando poi alle minacce e all’aggressione nei loro confronti. I genitori avevano già denunciato in passato episodi simili presso la Stazione dei Carabinieri di Palagianello. 🔗 Leggi su Tarantinitime.it

