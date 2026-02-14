Avellino figlio arrestato | maltrattava e aggrediva i genitori anziani

A Avellino, un uomo di mezza età è stato arrestato dopo aver picchiato e maltrattato i genitori anziani, spinto dai continui litigi in famiglia. La coppia, preoccupata per le violenze ripetute, ha deciso di rivolgersi alle forze dell’ordine e raccontare quanto accadeva da mesi. Gli agenti hanno trovato i genitori visibilmente scossi e con evidenti segni di violenza, portando così all’arresto del figlio.

AVELLINO – Una coppia di anziani dell’hinterland avellinese si è trovata costretta a denunciare il proprio figlio per porre fine a una situazione di maltrattamenti. Ieri pomeriggio, i Carabinieri della Compagnia di Avellino hanno eseguito una misura cautelare nei confronti del cinquantunenne, ora agli arresti domiciliari per maltrattamenti e lesioni aggravate. Il provvedimento è stato firmato dal Gip del Tribunale di Avellino, Pasquale Cerrone, su richiesta della Procura della Repubblica. Nel corso dei mesi successivi, la coppia ha dovuto affrontare minacce ripetute e, in almeno un’occasione, una aggressione fisica che ha reso necessario l’intervento del 118.🔗 Leggi su Avellinotoday.it

Una lite tra genitori anziani e il loro figlio è sfociata in un'aggressione, lasciando entrambi i genitori feriti e ricoverati in ospedale.

Dopo anni di violenze, i due anziani di Ceccano sono finalmente liberi dalla paura.

