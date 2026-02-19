Lo storico Carnevale di Foiano della Chiana al Valdichiana Village

Il Carnevale di Foiano della Chiana, il più antico d’Italia con 487 anni alle spalle, torna quest’anno al Valdichiana Designer Village. La causa è la ripresa delle celebrazioni tradizionali dopo due anni di stop. La manifestazione prevede sfilate di carri allegorici, maschere colorate e musica dal vivo. Oltre alle coreografie, saranno presenti artisti di strada e bancarelle di prodotti locali. Le vie del villaggio si riempiranno di persone che vogliono vivere un pezzo di storia e divertirsi. La festa si svolgerà nel weekend, attirando visitatori da tutta la regione.

Il Carnevale di Foiano non è solo una festa: è una competizione ultracentenaria che si rinnova anno dopo anno. I cantieri danno vita a scenografiche mascherate ispirate ai temi dei grandi carri, mettendo in campo musica, costumi, coreografie e interpretazioni sceniche senza esclusione di colpi. Una giuria di esperti valuterà ogni dettaglio delle esibizioni per assegnare i punti che concorreranno a decretare il cantiere vincitore. Uno spettacolo coinvolgente, pensato per affascinare grandi e piccini, da vivere con tutta la famiglia, in un’atmosfera di pura magia e a ingresso libero. Quando la tradizione incontra l’eleganza, il risultato è un Carnevale che sa di storia, artigianalità e spettacolo.🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

