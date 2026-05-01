Patano nell’occhio del ciclone altri tre consiglieri aspettano le sue dimissioni | Superato ogni limite

Un consigliere è sotto pressione e altri tre attendono le sue dimissioni, affermando che i limiti sono stati superati. La questione riguarda la permanenza di un assessore in Giunta, con dichiarazioni pubbliche che indicano la fine delle condizioni per la sua continuità politica e istituzionale. La situazione si sviluppa nel contesto di tensioni e richieste di chiarimenti da parte di alcuni membri dell’assemblea.

“Riteniamo che non sussistano più le condizioni politiche e istituzionali per la permanenza dell’assessore Patano in Giunta”. Alla lista degli scontenti si aggiungono anche Antonio Di Paola e Antonio Mancini del Gruppo Misto e Antonio De Sabato di Progetto Concittadino.Le dichiarazioni rilasciate.🔗 Leggi su Foggiatoday.it Notizie correlate L'accusa del centrosinistra: "Assessori e consiglieri sempre nelle scuole, superato ogni limite. Pronti a segnalare"Scuole “invase da assessori e consiglieri di maggioranza” e cioè dai di nuovo candidati della coalizione di centrodestra alle elezioni parziali... Fratelli d’Italia chiede le dimissioni di Francesca Albanese: “Ha superato ogni limite”Fratelli d’Italia lancia una petizione per chiedere alle Nazioni Unite di revocare l’incarico a Francesca Albanese, relatrice speciale Onu sui...