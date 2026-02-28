L’esercito dei rider Giovani fragili stranieri Macinano 100 km al giorno per 2,50 euro a consegna

Un gruppo di rider giovani, spesso stranieri e con condizioni di fragilità, percorre fino a 100 chilometri al giorno consegnando cibo, ricevendo in media circa 2,50 euro per ogni consegna. Questi lavoratori si muovono su motociclette o biciclette, affrontando lunghe distanze per un guadagno che spesso non copre i costi sostenuti. La loro attività rappresenta una realtà quotidiana nel panorama delle consegne a domicilio.

di Ilaria Vallerini PISA Macinano anche 100 km in un giorno per un guadagno medio di circa 2,50 euro a consegna. A Pisa i rider sono prevalentemente lavoratori giovani e stranieri, di questi molti sono originari del Pakistan. Sono costantemente geolocalizzati con il Gps, e se sono in ritardo Glovo li chiama per sapere perché sono fermi e non stanno consegnando. l’algoritmo non perdona e rifiutarsi di consegnare degli ordini si traduce in una vera e propria condanna: il ranking scende automaticamente e i ciclofattorini possono restare fermi per delle ore. Il gasolio e le spese di manutenzione del mezzo sono a carico del lavoratore. Non esistono ferie, malattia, tredicesima. 🔗 Leggi su Lanazione.it

“Lavoro 7 giorni su 7 per circa 11 ore al giorno” i racconti dei rider di Deliveroo sfruttati. “Fino a 150 km al giorno per 3,77 euro a consegna”“Inizio il servizio, loggandomi all’app, alle ore 11 del mattino e finisco alle ore 22.

“Lavoravo 12 ore al giorno e mi pagavano 2,50 euro a consegna”: le storie dei rider Glovo vittime di caporalatoLe testimonianze di diversi rider, attivi su Milano, sono state raccolte dalla Procura nell'ambito dell'inchiesta per caporalato su Foodinho, la...

