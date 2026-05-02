Foggia in lacrime per Stefania il monito dei figli alla città | Nessuno dimentichi ciò che le è successo

Da foggiatoday.it 2 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Foggia si sono svolti i funerali di Stefania Rago, una donna di 46 anni uccisa lo scorso 23 aprile. La cerimonia si è tenuta nella chiesa di San Michele Arcangelo, alla presenza di familiari e amici che hanno espresso dolore e commozione. I figli della vittima hanno rivolto un appello alla città affinché nessuno dimentichi quanto accaduto. La comunità si è stretta attorno alla famiglia in un momento di grande sofferenza.

Nella chiesa di ‘San Michele Arcangelo’ i funerali di Stefania Rago, la 46enne uccisa lo scorso 23 aprile. Oltre 500 persone, tra parenti, amici e cittadini comuni hanno tributato l'ultimo saluto alla ennesima vittima di femminicidio. Il dolore per la perdita di una donna amata da tutti, come.🔗 Leggi su Foggiatoday.it

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