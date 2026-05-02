Foggia in lacrime per Stefania il monito dei figli alla città | Nessuno dimentichi ciò che le è successo

A Foggia si sono svolti i funerali di Stefania Rago, una donna di 46 anni uccisa lo scorso 23 aprile. La cerimonia si è tenuta nella chiesa di San Michele Arcangelo, alla presenza di familiari e amici che hanno espresso dolore e commozione. I figli della vittima hanno rivolto un appello alla città affinché nessuno dimentichi quanto accaduto. La comunità si è stretta attorno alla famiglia in un momento di grande sofferenza.

Nella chiesa di ‘San Michele Arcangelo’ i funerali di Stefania Rago, la 46enne uccisa lo scorso 23 aprile. Oltre 500 persone, tra parenti, amici e cittadini comuni hanno tributato l'ultimo saluto alla ennesima vittima di femminicidio. Il dolore per la perdita di una donna amata da tutti, come.🔗 Leggi su Foggiatoday.it Notizie correlate “Ciò in cui sono bravo è che non ascolto nessuno, niente di ciò che dicono”: Sinner risponde alle critiche“Ciò in cui secondo me sono bravo è che comunque non ascolto nessuno, niente di quello che dicono”. Leggi anche: Femminicidio Stefania Rago a Foggia uccisa da Antonio Fortebraccio, padre Pino in lacrime: "Voleva lasciarlo" Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Foggia, l'addio a Dino Carta tra applausi e lacrime: Tutto inspiegabile e incredibile, vogliamo giustizia; Femminicidio Stefania Rago a Foggia uccisa da Antonio Fortebraccio, padre Pino in lacrime: Voleva lasciarlo; Omicidio a Foggia, Confartigianato chiede un incontro alla Sindaca: Sicurezza priorità per il futuro economico e sociale della città; Femminicidio a Foggia, marito uccide la moglie a colpi di pistola. Foggia in Serie D, è un dramma sportivo: La colpa è di tutti, chiediamo scusaIl Foggia da stasera è meritatamente retrocesso in serie D. I giocatori hanno lasciato il campo in lacrime. Dalla tribuna ... immediato.net Dal sogno B alla D con il Foggia. Le lacrime di Liguori dopo 90 minuti di battagliaAl triplice fischio finale di Foggia-Salernitana, Michael Liguori ha faticato nel trattenere le lacrime. Per scendere in campo negli ultimi 90’ della regular season, ... tuttosalernitana.com Questura di Foggia telefonicamente mi hanno confermato che sta arrivando una volante sul posto, nel territorio di Manfredonia, a confine con Carapelle, nel torrente Carapelle ci sono un'altra decina di auto, nuove rubate e cannibalizzate alcune date alle fiam - facebook.com facebook Dal 3 al 6 maggio 2026 #incoming di buyer tedeschi a Foggia per promuovere le #eccellenze della Capitanata. L'iniziativa si inserisce nell'ambito delle strategie di #internazionalizzazione della #Cameradicommercio di Foggia unioncamere.gov.it/sistema-ca x.com