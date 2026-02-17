UE contro Cina | incentivi auto elettriche legati alla produzione europea e ai componenti

La Commissione Europea ha deciso di modificare le regole sugli incentivi per le auto elettriche, perché vuole proteggere le aziende europee dalla concorrenza cinese. Bruxelles richiede ora che i veicoli ricevano i fondi solo se i componenti principali vengono prodotti all’interno dell’UE o se la produzione avviene sul territorio europeo. Questa mossa mira a stimolare gli investimenti nelle fabbriche locali e a ridurre la dipendenza dalle importazioni dall’estero.

La Fortezza Europea dell'Elettrico: Bruxelles alza lo scudo contro la concorrenza cinese. La Commissione Europea punta a una svolta nella politica degli incentivi per le auto elettriche, legando l'erogazione dei sussidi alla provenienza dei componenti e alla produzione interna all'Unione Europea. L'obiettivo è sostenere l'industria automobilistica europea di fronte alla crescente concorrenza cinese, promuovendo l'innovazione e tutelando i posti di lavoro. La proposta, che prenderà forma nell'Industrial Accelerator Act in arrivo il 25 febbraio, introduce criteri stringenti per l'accesso agli aiuti di Stato.