Gaza la flotta della speranza | 100 barche e 50 nazioni in viaggio

A Reggio Calabria si è svolta una conferenza stampa del Global Movement To Gaza, durante la quale sono stati comunicati i dettagli della seconda missione della Sumud Flotilla. La spedizione coinvolge circa 100 barche provenienti da 50 paesi diversi e rappresenta un tentativo di portare aiuti e solidarietà nella regione di Gaza. La presentazione ha illustrato gli obiettivi e le modalità della prossima operazione marittima.

A Reggio Calabria, durante una conferenza stampa che ha protagonista il coordinamento regionale del Global Movement To Gaza, sono stati annunciati i dettagli della seconda missione della Sumud Flotilla. Il progetto prevede la partenza di un convoglio composto da almeno cento imbarcazioni, con il coinvolgimento di migliaia di persone provenienti da 50 nazioni diverse, con l’obiettivo di portare aiuti umanitari e dare voce alla popolazione palestinese a Gaza. Sonia, responsabile per la regione calabrese del movimento, ha spiegato durante il collegamento video che, nonostante la consapevolezza che non sarà possibile salvare la Palestina attraverso l’impiego di poche decine o centinaia di barche, la flotta rappresenta un simbolo concreto di impegno. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Gaza, la flotta della speranza: 100 barche e 50 nazioni in viaggio Il viaggio della speranza per i bambini di Gaza, in volo verso la ToscanaFirenze, 10 febbraio 2026 – L’ospedale pediatrico fiorentino Meyer torna ad accogliere una neonata originaria di Gaza, accompagnata solo dalla zia. Malcesine: Morina e Ghirotti vincono tra 34 nazioni e 329 barcheLa Fraglia Vela Malcesine ha ospitato la 13ª edizione della Ilca Youth Easter Meeting, un appuntamento pasquale di riferimento per la vela italiana. Temi più discussi: Nove svizzeri a bordo di una flotta in rotta verso Gaza; La nostra nave Arctic Sunrise si unisce alla Global Sumud Flotilla per fornire supporto; BRESCIA: LA NOSTRA ONDA NON SI ARRESTA. DOMENICA 12 APRILE INIZIATIVA A SOSTEGNO DELLA GLOBAL SUMUD FLOTILLA; Se lo stretto non riapre entro tre settimane, negli aeroporti europei ci sarà carenza di carburante. Gaza, l'arrivo degli equipaggi della Thousand Madleens a Napoli: «Con la Flotilla verso la Palestina per portare aiuti umanitari» VIDEO(LaPresse) NAPOLI - Sono arrivati nel porticciolo di Mergellina gli equipaggi del Thousand Madleens to Gaza, la flottiglia partita da Marsiglia e diretta nelle acque antistanti ... ilgazzettino.it Nove svizzeri a bordo di una flotta internazionale diretta a GazaIl primo convoglio di 35 barche partirà da Barcellona; la missione riunirà più di 80 imbarcazioni e oltre 1'000 partecipanti e denuncia il blocco israeliano ... laregione.ch Nascere in tempo di guerra, venire alla luce mentre il mondo sembra precipitare verso l'oscurità. È quanto accade ai bambini di Gaza, Iran, Libano, e anche a quelli israeliani fotografati dalla AFP all'interno dell'ospedale di Haifa, nel nord di Israele, vicino a un - facebook.com facebook Il Board di Pace di Trump è al verde: «Promessi 17 miliardi, ne è arrivato 1». Così Gaza resta nel limbo tra Israele e Hamas x.com