Thiago de Avila, attivista della Global Sumud Flotilla, ha iniziato uno sciopero della fame mentre si trova in custodia in Israele, dove le autorità intendono interrogarlo riguardo alla spedizione a Gaza. Anche un altro attivista, Saif Abukeshek Abdelrahim, è in detenzione e ha annunciato lo stesso gesto di protesta. La situazione ha attirato l’attenzione sull’intera operazione e sui procedimenti legali in corso.

Saif Abukeshek Abdelrahim e Thiago de Avila, i due attivisti della Global Sumud Flotilla attualmente detenuti in Israele "hanno dichiarato lo sciopero della fame". Lo fa sapere l'organizzazione in una nota. Continueranno a bere acqua. Entrambi dovrebbero comparire domenica alle 9.30 davanti al Tribunale di primo grado di Ashkelon per un'udienza sulla proroga della detenzione. Il centro legale Adalah che li assiste sostiene che "il trattamento riservato ai due attivisti, inclusi l'isolamento, la prolungata bendatura e le percosse, costituisce una grave violazione del diritto internazionale". Adalah afferma inoltre che "qualsiasi interrogatorio nei loro confronti è illegale e che devono essere rilasciati immediatamente".🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Flotilla, Thiago de Avila adesso fa lo sciopero della fame. Il Mossad vuole interrogarlo per la spedizione a Gaza

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