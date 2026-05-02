Il primo ministro spagnolo ha commentato la recente intercettazione di una flottiglia diretta verso Gaza da parte dell’IDF, affermando che la Spagna proteggerà sempre i propri cittadini. La dichiarazione arriva dopo un confronto tra le autorità israeliane e i partecipanti alla flottiglia, che avevano intenzione di raggiungere la Striscia di Gaza. Nessuna ulteriore informazione è stata fornita sui dettagli dell’evento.

Il primo ministro spagnolo Pedro Sanchez attacca Israele dopo che l’ Idf ha intercettato la Flotilla diretta verso la Striscia di Gaza. “Hanno rapito diversi cittadini che si trovavano sulla flottiglia diretta in Palestina per consegnare aiuti umanitari e continuare a ricordare al mondo che ci sono persone che soffrono a Gaza, in Cisgiordania e in tutta la Palestina”, ha detto Sanchez che poi si è rivolto al primo ministro Benjamin Netanyahu: “ La Spagna proteggerà sempre i propri cittadini; la seconda, che difenderemo sempre il diritto internazionale, e questa è l’ennesima violazione del diritto internazionale; e la terza, che esigiamo il rilascio del cittadino spagnolo che è stato illegalmente rapito dal governo di Netanyahu “.🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Flotilla, Sanchez attacca Netanyahu: "La Spagna proteggerà sempre i propri cittadini"

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